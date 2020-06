Mara Venier | “Lascio Domenica In” | accadrà nel 2021

Il binomio Mara Venier Domenica In destinato a scindersi. Ne parla lei stessa nel corso di una intervista, spiegando perché ha intenzione di mollare.

È tempo di addii su Rai 1. Anche Mara Venier apre ad un addio a ‘Domenica In’, dopo l’annunciato divorzio sancito ieri tra Elisa Isoardi e ‘La Prova del Cuoco’. Ma nel caso della 69enne veneziana l’indice Auditel ha sempre riservato grosse soddisfazioni. Per questo l’addio paventato di Mara Venier sorprende.

LEGGI ANCHE –> La Venier mostra i segni del dolore: l’immagine che scuote i fan

In una intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’ lei stessa afferma di pensare al ritiro, a partire 2021. “Mi sono presa tante soddisfazioni, soprattutto quest’anno. Dopo ‘Domenica In’ non penso che farò altro”. C’è chi ipotizza una conduzione in coabitazione per il 2020/2021, magari con il bravissimo Stefano De Martino, che ha sorpreso tutti alla guida di ‘Made in Sud’. E ad una possibile conduzione del Festival di Sanremo tutta al femminile, magari con Antonella Clerici, lei non direbbe no.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi, la pesante gaffe in diretta: “Non sapeva fosse morto”

Mara Venier: “Stufa delle persone che ti accoltellano alle spalle”

“Con lei farei volentieri qualcosa. In passato all’Ariston abbiamo visto la Carrà, la Ventura, la stessa Antonella Clerici. Claudia Mori voleva portarmi in televisione come attrice, con una fiction tratta da una serie di libri gialli. Ma gestire ‘Domenica In’ sarebbe stato difficile. Però mi piacerebbe prendere parte ad un film del mio amico Ferzan Ozpetek”. Non manca qualche polemica. “Ormai non sono più giovanissima. Alla mia età sono stufa delle persone che ti piantano un coltello nelle spalle. Se vedo uno che vuole farmi del male lo caccio via”. Per finire, chi tra le giovani leve Mara Venier ammira? “Andrea Delogu e Fatima Trotta, entrambe brave e belle”.

LEGGI ANCHE –> Kelly Asbury | morto il regista di Shrek 2 e di tanti altri cartoons