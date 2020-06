Madre devastata, registra la nascita e la morte del figlio nello stesso giorno

Una madre ha vissuto un’esperienza devastante. Registra la nascita e la morte del figlio nello stesso giorno: il piccolo viene a mancare a sole 15 settimane di vita.

Jasmine Heasman, di 25 anni, è una giovane madre che ha vissuto un’esperienza traumatica. E’ stata costretta ad eseguire la respirazione bocca a bocca sul suo bambino di 15 settimane, nel tentativo disperato di salvarlo prima dell’arrivo dei paramedici. La vicenda è accaduta nel Gloucestershire, in Gran Bretagna.

La giovane madre ha dato alla luce il suo piccolo Freddie al Gloucestershire Royal Hospital il 18 febbraio, per dare un fratellino a sua figlia Summer, di sette anni, e Izzy, di diciotto mesi.

Il piccolo ha trascorso due settimane in ospedale per acquistare un po’ di peso, poi è stato rilasciato alle cure materne. La madre, chiamata da tutti Jazz, era consapevole che secondo i medici qualcosa non andava, perché il bambino stava crescendo pochissimo. Era in attesa di una risonanza magnetica e di alcuni test quando il piccolo è morto il 7 giugno, un giorno dopo essere stato rilasciato dall’ospedale. Nonostante Jasmine abbia tentato di fare la respirazione bocca a bocca a suo figlio per salvarlo, il piccolo non ce l’ha fatta.

La causa della morte del piccolo Freddie

Jasmine ancora non conosce la causa della morte del suo bambino. Non sa perché sia nato così piccolo e morto così giovane.

Ha dovuto inoltre registrare la morte nello stesso momento in cui ha registrato anche la nascita del piccolo. Ha concesso ai medici di portare Freddie a Londra per studiare le ragioni che hanno causato la sua morte, nella speranza che nel futuro non accada più. Il funerale, però, si terrà a Cheltenham, dove il bambino riposerà per sempre.