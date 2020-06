Lazio Fiorentina Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lazio e Fiorentina è valido per la giornata 28 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 27 giugno 2020, alle ore 21.45, il match della 28esima giornata di Serie A TIM tra Lazio e Fiorentina, due squadre che hanno obiettivi diversi, con i biancocelesti che dopo la sconfitta rimediata a Bergamo vogliono a tutti i costi non perdere ulteriore terreno dalla Juventus.

Infatti, i bianconeri ieri hanno vinto agevolmente contro il Lecce, soffrendo un po’ ma solo fino all’espulsione di Lucioni: i salentini, una volta rimasti in 10, sono lentamente spariti dal terreno di gioco e anche grazie a delle gravi disattenzioni difensive, la Juve ha dilagato per quattro a zero. Stasera, la partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Lazio Fiorentina: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 27 giugno 2020 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Fiorentina è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Lazio e Fiorentina su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Si tratta di un classico del massimo campionato: 141 match in Serie A, con la Lazio che è avanti con 53 vittorie, 42 pareggi e 46 sconfitte. Più netto il vantaggio se si considerano solo le partite in casa biancoceleste.

Lazio Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Dunque i biancocelesti scendono in campo questa sera per provare a continuare la rincorsa alla Juventus. Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Cutrone. All. Iachini (squalificato, in panchina Carillo)