Lazio Fiorentina Highlights: tabellino e commento della partita

Tabellino, commento e highilights del posticipo del sabato sera tra la Lazio e la Fiorentina, valevole per la 28a giornata della Serie A. I biancocelesti hanno vinto 2-1.

La Lazio di Simone Inzaghi era chiamata a rispondere alla vittoria netta della Juventus di ieri sul Lecce. Gli uomini di Sarri hanno annullato le polemiche post sconfitta in Coppa Italia ottenendo due risultati utili consecutivi che hanno portato ad +7 sulla seconda che, se non ridotto, metterebbe la parola fine alle chance di vittoria della squadra capitolina. I biancocelesti, dunque, si trovavano a dover affrontare un match da dentro fuori contro una Fiorentina sempre insidiosa.

Leggi anche ->Lazio Fiorentina Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

CLICCA QUI per vedere gli highlights quando saranno disponibili

Primo tempo

La Lazio comincia la prima frazione di gara cercando subito il vantaggio con un lancio in profondità per Milinkovic-Savic. Il serbo prova a mettere in mezzo per un compagno, ma il rimpallo gli è sfavorevole e si riparte da una rimessa dal fondo. I laziali tengono il possesso del gioco e cercano di trovare spazi con combinazioni strette al limite, ma non sfondano. La prima clamorosa occasione arriva al 6′, quando Caicedo, tutto solo in area, mette alto un bel cross.

Il copione della partita è sempre lo stesso, la Lazio tiene il pallino del gioco e cerca l’imbucata in profondità per uno tra Immobile, Caicedo e Milinkovic-Savic. Manca però la precisione e a rendersi pericoloso in contropiede è Dalbert con un tiro dalla distanza che però è di poco a lato. Poco dopo è Luis Alberto che prova il Jolly dalla distanza, ma anche in questo caso manca la precisione.

Con la Lazio che fatica a rendersi pericolosa, a trovare il gol del vantaggio è Frank Ribery: il fuoriclasse francese fa fuori gli avversari con una serpentina delle sue e calcia in maniera imparabile (è al terzo gol in questo campionato segnato da diverse problematiche fisiche). La Lazio prova una reazione di carattere e va vicina al pari con una bella iniziativa di Parolo. Prima della fine della frazione i biancocelesti si rendono pericolosi in tre occasioni con Caicedo, Luis Alberto e Immobile, ma il risultato non cambia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Secondo tempo

La Lazio prova ad affondare subito, ma come nel primo tempo a rendersi maggiormente pericolosa è la Fiorentina. Al 46′ Castrovilli potrebbe trovare il raddoppio: servito sulla destra dopo un rapidissimo contropiede, il centrocampista cerca il palo lontano ma Strakosha devia in angolo. Al 48′ è Ghezzal che va vicino al vantaggio con un tiro a giro che s’infrange sulla traversa. Poi la Lazio ribalta la partita. Prima un discusso rigore per un fallo del portiere su Caicedo. Immobile non sbaglia. Il 2-1 arriva a 10 minuti dalla fine con Luis Alberto.

Tabellino di Lazio Fiorentina

LAZIO-FIORENTINA 0-1

25′ Ribery, 67′ Immobile, 81′ Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi S.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Cutrone, Ribery. All. Carrillo (al posto dello squalificato Iachini)

Ammoniti: Dalbert (F), Parolo (L), Milinkovic-Savic (L), Milenkovic (F), Bastos (L), Radu (L)

Espulsi: Vlahovic (F)