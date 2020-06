Justine Mattera, ex marito Paolo Limiti: chi era, carriera e curiosità

Dal 2000 al 2002 Paolo Limiti è stato sposato con la showgirl Justine Mattera. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Paolo Limiti è stato un famoso e amatissimo paroliere e conduttore, autore e produttore televisivo, con una lunga e brillante carriera che l’ha portato nelle case di tutti gli italiani (e non solo). Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Paolo Limiti

Paolo Mario Limiti nasce a Milano l’8 maggio 1940. Il padre era un procuratore della Pirelli, mentre la mamma era siciliana. Ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Torino, dove si è diplomato nel 1961 all’Istituto Tecnico Amedeo Avogadro. Ha debuttato come paroliere grazie a Jula de Palma, di cui era un grande ammiratore. Dopo aver lavorato come creativo pubblicitario in varie agenzie, nel 1968 ha iniziato a collaborare con la Rai come autore e regista de La maga Merlini con Elsa Merlini, primo di una lunga serie di titoli di successo.

Paolo Limiti ha collaborato soprattutto con Mina come paroliere di canzoni che la cantante cremonese ha fatto entrare nella storia della musica, tra cui Bugiardo e incosciente, La voce del silenzio, Sacumdì Sacumdà e tante altre. Poi ha stretto un sodalizio artistico con Mike Bongiorno come autore di trasmissioni televisive di successo, fra le quali spicca Rischiatutto (1970-1974). Ma sono tantissimi gli artisti di prim’ordine che si sono avvalsi del suo enorme talento.

Nel gennaio 2010, al culmine di una carriera costellata di successi, Paolo Limiti avrebbe dovuto condurre su Raidue Futuro anteriore, ma il programma è stato subito cancellato per problemi di bilancio. Il 29 marzo dello stesso anno ha però condotto sulla stessa rete Minissima 2010, un tributo alla carriera di Mina in occasione del 70º compleanno della cantante. Nell’estate del 2012 è tornato su Raiuno presentando E state con noi in tv, mentre in autunno ha curato una rubrica all’interno del programma Cristina Parodi Live su La 7.

Nel 2013 Paolo Limiti ha ideato, dedicandolo alla madre Rosa, detta Etta, il “Premio Etta Limiti”, concorso per voci liriche (trasmesso anche su Raidue e su Raiworld con decine di milioni di contatti). Nel 2014 è stato insignito presso la Camera dei Deputati del Premio America della Fondazione Italia USA, per la quale dal 2015 è divenuto responsabile per i progetti artistici. Per il resto, come accennato, Paolo Limiti è stato sposato dal 2000 al 2002 con la showgirl Justine Mattera. Nell’agosto 2016, dopo un malore sopraggiunto mentre si trovava in villeggiatura ad Alassio, la diagnosi di un tumore al cervello. Nonostante l’intervento e la chemioterapia, il 27 giugno 2017 si è spento nella sua casa di Milano. Il feretro, trasferito al cimitero di Lambrate, è stato poi cremato. Nel 2017 il Comune di Milano ha annunciato l’iscrizione del suo nome nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale.

EDS