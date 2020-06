Giulia Michelini, single o fidanzata: la verità sulla vita privata

Single o fidanzata: la verità sulla vita privata dell’attrice Giulia Michelini, che resta molto riservata, le relazioni e il figlio, cosa sapere.

La sua vita privata continua a essere un mistero: parliamo dell’amatissima attrice di fiction e cinema, Giulia Michelini, della quale da ormai diverso tempo non abbiamo notizie rispetto a una sua possibile relazione.

L’attrice ha un figlio, Giulio Cosimo, avuto a 19 anni dal velista Giorgio Cerasuolo. Una vicenda complicata, della quale ha parlato lei stessa in un’intervista a ‘Vanity Fair’. Successivamente, ha avuto un lungo flirt con Giorgio Pasotti, durato diversi mesi.

La vita privata di Giulia Michelini: l’attrice è molto riservata

Ben sette anni è durata la relazione dell’attrice con Giorgio Cerasuolo, ma adesso i due si vedono molto poco. “Fa il velista in giro per il mondo e vede il bambino pochissimo. Sono stata con lui sette anni, a partire dai miei 17”, ha confidato l’attrice al settimanale ‘Grazia’. La relazione più recente che avrebbe avuto l’attrice è con il suo collega Andrea Napolioni.

I due si sono conosciuti sul set di Ricordati di me di Gabriele Muccino. La loro relazione si è poi interrotta qualche anno fa, nel 2018. Da allora Giulia Michelini non solo è rimasta single, ma a quanto pare non vuole saperne intrecciare nuovi legami. Le sue attenzioni, in questo momento, sembrano tutte per il figlio Giulio Cosimo, che ha peraltro compiuto 15 anni. Su Instagram, dove ha oltre 700mila follower, l’attrice si lascia andare a messaggi sibillini: “Volevo stare un po’ da sola, poi ci ho preso gusto”.