Federica Panicucci, rivalità con Barbara d’Urso: ecco tutta la verità

Barbara d’Urso, nel corso di una recente intervista, ha deciso di svelare la verità sul rapporto che la lega alla collega Federica Panicucci. Ecco le parole della conduttrice.

La stagione televisiva 2019/2020 si è appena concluso, e così Barbara d’Urso e i suoi programmi andranno in pausa per l’estate. Quest’anno non è stato facile andare in onda tutti i giorni nel pieno dell’emergenza sanitaria, e per di più senza pubblico, ma Barbara ha dimostrato di essere impeccabile in ogni situazione, offrendo quotidianamente agli spettatori una dose di gossip divertente. Adesso, dopo lo stress della stagione passata, la d’Urso si merita una vacanza rilassante. Le date dei ritorni delle sue trasmissioni sono già state comunicate: Barbara tornerà in televisione il prossimo 7 settembre, con Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso e Federica Panicucci, la verità sul loro rapporto

Recentemente Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga intervista al portale online “Di Lei”, dove tra le varie cose ha parlato anche del suo rapporto con Federica Panicucci. Per anni si è parlato di rivalità tra le due conduttrici ma qualche mese fa, nel corso di un’ospitata a Verissimo, sia Barbara che Federica hanno smentito queste dicerie, ammettendo come in realtà ci sia un grande affetto e una grande stima reciproca. La d’Urso ha deciso di tornare sull’argomento, facendo ulteriore chiarezza sul rapporto che le unisce, e ha raccontato: “Federica Panicucci? Abbiamo un ottimo rapporto. Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro”.

