Elisabetta Gregoraci, il cerotto sul décolleté: cos’è successo?

La vivace ex di Briatore, Elisabetta Gregoraci, si è raccontata ai microfoni del settimanale Gente: attraverso il bikini mozzafiato, è spuntato un cerotto. Il motivo

Torna a parlare la bella Elisabetta Gregoraci, che si è confessata ai microfoni del settimanale Gente con dei bikini mozzafiato che mettono in risalto il suo fisico. Sul décolleté, però, è comparso un cerotto e così lei ha spiegato su Instagram: “Ho tolto un neo, non bello”. Durante l’intervista la stessa donna ha rivelato: “Ogni sfumatura dell’acqua, del cielo, voglio assaporare la libertà di una passeggiata sulla riva, un tuffo in piscina, gioire della pelle che si scalda al sole”.

Elisabetta Gregoraci, quanti ammiratori segreti

L’ex di Briatore ha raccontato: “Questa estate così desiderata, seppur diversa, particolare, vissuta in punta di piedi come in punta di piedi sto camminando sul bordo della piscina, diventa assolutamente speciale”. La donna ha svelato di esser stata ingrassata, ma ora si sta allenando con 50 minuti di camminata al giorno tra salite e discese.

Sulla sua vita privata la Gregoraci ha ammesso: “I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi. La cosa mi lusinga, lo ammetto. E confesso anche che, dopo tanto tempo sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare”. Infine, ha concluso: “Sto attraversando un periodo di grande serenità, mi sento più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno. Il vero e unico amore al momento è mio figlio, che è molto geloso e protettivo”.