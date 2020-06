Elena Santarelli: la foto del figlio Giacomo su Instagram

La foto di Elena Santarelli con il figlio Giacomo su Instagram fa il pieno di like: una dolcissima immagine risalente all’estate 2010.

Una dura e lunga battaglia contro il cancro ha colpito il figlio di una delle coppie più amate dello spettacolo. A Giacomo, il figlio dell’ex calciatore Bernardo Corradi e di Elena Santarelli, qualche tempo fa è stato diagnosticato un cancro cerebrale.

La showgirl protagonista di ‘Italia Sì’, nel corso dei mesi, ha raccontato la malattia del figlio, ma non solo. Ha sempre mostrato grande vicinanza e solidarietà nei confronti delle famiglie degli altri piccoli malati di cancro.

Il bambino sta bene ed è completamente guarito, come ha raccontato sempre la showgirl: “Dopo che finisci la chemioterapia, il sistema immunitario si ristabilisce”. In questi giorni, su Instagram, è intanto apparsa proprio una foto datata di Elena Santarelli in compagnia del figlio, nato nel 2009. Nello scatto, il bambino ha pochi mesi e infatti la showgirl spiega che si tratta di una foto fatta in Sardegna nell’estate 2010.

“Mother and son”, scrive la showgirl postando la foto che in migliaia di fan hanno gradito. Tantissimi sono i commenti, che sottolineano come quel bambino sia davvero meraviglioso. In molti evidenziano che è molto simile alla madre, altri notano una somiglianza col padre. Nella foto, mamma e figlio appaiono sorridenti, proprio come oggi, dopo aver superato la dura prova della battaglia contro il cancro.