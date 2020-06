Maddie McCann, sono altri 6 i bambini che Bruckner ha rapito e ucciso. In base a tutte le prove pare sia un vero e proprio serial killer di bambini.

Continuano ad emergere dettagli a dir poco inquietanti su Christian Bruckner, l’uomo che avrebbe rapito e ucciso la bimba britannica Maddie McCann.

Il quadro accusatorio nei confronti dell’uomo diventa ogni giorno che passa sempre più grave. L’uomo infatti non solo sarebbe colpevole del rapimento e della morte di Maddie McCann, ma avrebbe riservato lo stesso trattamento anche ad altri sei bambini.

Christian Bruckner, serial killer dei bambini: le vittime oltre a Maddie McCann

Come riporta anche il Settimanale Giallo le vittime di Bruckner in base alle ultime indagini potrebbero essere le seguenti. Claudia Ruf, scomparsa a 11 anni nel 1996 vicino a Dusseldorf, venne violentata e uccisa. Renè Hasee scomparve a Praia da Luz in Portogallo. Secondo gli inquirenti annegò in mare, secondo i genitori venne rapito. Carola Titze scomparve a 16 anni nel 1996: il giorno prima in discoteca aveva conosciuto un uomo tedesco. Tristan Brubach aveva 13 anni quando nel 1998 a Francoforte venne tramortito, picchiato, seviziato, torturato e poi ucciso per accoltellamento.

Peggy Knobloch venne rapita quando aveva 9 anni nel 2001. Quindici anni dopo vennero ritrovati i suoi resti in un bosco vicino a casa. Infine Inga Gehricke scomparve nel 2015 a soli 5 anni. Stava facendo una gita nei boschi coi suoi genitori nel luogo in cui è stato poi ritrovato il camper di Bruckner.