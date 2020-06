Cena sotto le stelle a Villa Crespi, sul Lago d’Orta

Cena sotto le stelle a Villa Crespi, di Antonino Cannavacciuolo, sul Lago d’Orta.

L’esclusivo ristorante e relais Villa Crespi, del rinomato chef Antonino Cannavacciuolo, propone ai propri clienti una suggestiva cena sotto le stelle. I tavoli del ristorante saranno allestiti nel giardino del relais per una romantica cena all’aperto sul Lago d’Orta ai tempi del distanziamento, senza rinunciare a gusto e bellezza.

L’elegante ristorante di Antonino Cannavacciuolo sul Lago d’Orta, ospitato all’interno della storica Villa Crespi, da cui prende il nome, un hotel relais di lusso a 5 stelle, è stato eletto tra i ristoranti più buoni del mondo. Il raffinato menù, curato dallo chef conosciuto dal grande pubblico come giudice di Masterchef e protagonista di Cucine da Incubo, offre una vera e propria esperienza sensoriale e una forte attrattiva già alla vista dei piatti, curati fin nel minimo dettaglio.

Dopo la riapertura lo scorso 29 maggio, a seguito della chiusura forzata per il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, il ristorante Villa Crespi sta per proporre ai suoi clienti un’esperienza davvero eccezionale: la cena sotto le stelle, con vista sul meraviglioso Lago d’Orta, il borgo di Orta San Giulio e l’Isola di San Giulio. Uno scenario ricco di fascino per un menù che si annuncia sensazionale.

La cena sotto le stelle si terrà a partire dal mese di luglio con l’allestimento dei tavoli nel giardino del relais. Solo sei tavoli ognuno per due persone, per assicurare il distanziamento richiesto dalle norme di sicurezza sanitaria e per offrire ai propri clienti un’esperienza davvero unica ed esclusiva.

La cena sotto le stelle a Villa Crespi propone i nuovi menù degustazione “Carpe Diem” e “Itinerario dal Sud al Nord Italia“, oppure la scelta di piatti à la carte, a seconda delle preferenze dei clienti. I sapori saranno quelli creati dall’arte dello chef Canavacciuolo, abbinati a una imperdibile degustazione di vini.

I tavoli a disposizione in giardino sono sei come le favolose suite dell’hotel relais e la cena sotto le stelle è riservata agli ospiti delle suite. Si può prenotare anche un percorso benessere all’interno della Wellness Suite o l’Esperienza in Cucina, dove nascono i piatti di Antonino.

Nelle suite sono applicate tutte le procedure per garantire un ambiente sano, attraverso tecnologie moderne che garantiscono la massima purificazione dell’aria e delle superfici.

In caso di pioggia o maltempo, la cena sarà servita nella sala interna del ristorante di Villa Crespi.

Per maggiori informazioni: www.villacrespi.it