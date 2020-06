Cagliari Torino Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Cagliari e Torino è valido per la giornata 28 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Va avanti a ritmo serrato la Serie A TIM dopo il lockdown Coronavirus e la sospensione del campionato. Stasera 27 giugno alle 19.30 scendono in campo alla Sardegna Arena le formazioni di Cagliari e Torino, che attraversano momenti di forma contrastanti.

Il Torino infatti è tornato sì alla vittoria che mancava da gennaio, ma non naviga in buone acque, mentre il Cagliari dopo l’avvio di campionato scoppiettante sta attraversando da tempo un brutto periodo e l’arrivo in panchina di Zenga non sembra aver cambiato molto.

Cagliari Torino: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Sardegna Arena di Cagliari mette dunque di fronte due squadre che puntano a ripartire e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 2. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

All’andata finì in parità, con un gol per parte, mentre complessivamente il bilancio tra le mura amiche pende nettamente a favore del Cagliari. Nei 37 precedenti finora disputati (32 in Serie A, 5 in B), infatti, i rossoblù hanno vinto 13 volte perdendo in 8 occasioni. Invece, negli ultimi dieci confronti, si contano 3 vittorie del Cagliari, 4 del Torino e 3 pareggi.

Cagliari Torino, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni che scenderanno in campo questo pomeriggio a Cagliari:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.