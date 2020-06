Brescia Genoa Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Brescia e Genoa è valido per la giornata 28 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Il primo match del sabato pomeriggio tra il Brescia e il Genoa, valido per la 28esima giornata della Serie A TIM, va in scena alle 17.15 del 27 giugno. Di fronte, due squadre che sono in una difficile situazione di classifica, per i padroni di casa è una delle ultime chance di speranza salvezza.

Alla squadra lombarda, infatti, serve fare punti in casa puntando alla vittoria, per recuperare sulla quart’ultima posizione, che è occupata proprio dagli ospiti. Una sfida, insomma, dove oltre ai tre punti c’è in ballo una bella fetta di stagione per entrambe le formazioni.

Brescia Genoa: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Rigamonti di Brescia viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport 2 e Sky Calcio 1. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Appena nove sono i precedenti tra le due squadre in Serie A a Brescia, con 2 vittorie esterne, 3 pari e 4 successi dei padroni di casa. Ma per ritrovare la vittoria dei padroni di casa bisogna risalire addirittura al 1947 quando finì cinque a uno per le Rondinelle. Dieci anni fa l’ultimo precedente, finito in parità e invece nel 1994 si imposero per l’ultima volta gli ospiti, col risultato di due a uno.

Brescia Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Tutto pronto dunque questo pomeriggio, per la sfida salvezza al Rigamonti di Brescia. Queste le formazioni schierate in campo:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Alf. Donnarumma. ALL.: Lopez.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falque; Destro, Pinamonti. ALL.: Nicola.