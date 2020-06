Belen, relax in piscina: “Occhi chiusi”, boom di like su Instagram

Boom di like su Instagram per Belen Rodriguez, fotografata in un momento di relax in piscina: “Occhi chiusi, anima in aria”, scrive la showgirl.

150mila like in appena un’ora: questi i numeri dell’ultimo post pubblicato su Instagram da Belen Rodriguez. “Ojos cerrados, Alma al aire”, scrive in spagnolo la bella showgirl, che vuol dire “Occhi chiusi, anima in aria”.

L’argentina è seguita su Instagram da 9,5 milioni di utenti e ogni suo post raccoglie sempre molti consensi. Stavolta in molti notano un lato B in perfetta forma e sottolineano: “Sembri disegnata sull’acqua”.

Infatti, la bella showgirl si è fatta immortalare in una villa con piscina, mentre si rilassa sull’acqua bassa e oltre a notare le forme perfette, in molti notavano come quello scatto sembrasse quasi un dipinto. Ormai un mese fa, la bella showgirl aveva confessato che tra lei e De Martino le cose non andavano bene: “Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate”, aveva detto in un video su Instagram.

Ancora non è chiaro il motivo della rottura, sebbene si siano fatte molte supposizioni, inclusa quella che lui avrebbe un’altra donna. Belen Rodriguez, nel video, aveva spiegato: “Quando me la sentirò e me la sentirò perché comunque sono un personaggio pubblico, sarò io a raccontare come stanno le cose”. In tanti sono curiosi di capire realmente come siano andate le cose.