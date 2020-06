Alessio Boni, indiscusso protagonista della fiction e del cinema italiano degli ultimi anni, ha confessato in un’intervista un gravissimo dramma che lo ha colpito.

L’attore Alessio Boni qualche tempo fa è stato intervistato dalla rivista Ok Salute. In quell’occasione aveva parlato di una sua profonda sofferenza personale che affonda le radici nel passato.

Ecco le sue parole che raccontano di quanto sia stato anche fisicamente male in seguito ad una storia d’amore finita: “È stata una storia d’amore devastante, di cui non ho mai parlato, un’ossessione. E io ho sofferto tanto, a lungo. Non riuscivo a lavorare, non uscivo più. Finché, dagli occhi di mia madre, ho capito che il mio equilibrio era in pericolo”.

Alessio Boni rivela: “Era la mia ossessione”

“In quei mesi non piangevo – spiega Boni -. Seguivo con la mente il feretro della passione più devastante della mia vita. Me ne stavo annichilito, malato nell’anima, la rabbia che montava dentro e non riusciva a diventare lacrime”. La storia era diventata un’ossessione quando ancora stavano insieme: “Lavorare? Non ne parliamo. La negatività mi avvolgeva, la tensione era così alta che il mio personaggio lo facevo malissimo. Senza di lei ero infelice, con lei ero infelice. Eppure dipendevo da una sua parola, da una sua telefonata, da un appuntamento al bar”.

“Ho sofferto tanto, a lungo – conlcude Alessio Boni -. Certo, c’è chi rimane invischiato anni in relazioni di questo genere, mentre io ho scansato in tempo l’ossessione, quella che, dai e dai, prosciuga le energie vitali. È stato un periodo oscuro. Però, se tornassi indietro, sceglierei di attraversarlo ancora”.