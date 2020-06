Alba Parietti, foto del lato b sui social: “Competizione con la nuora? Pazzia”

Alba Parietti mostra una foto del lato b sui social. Tra i tanti complimenti c’è chi l’accusa di volersi mettere in competizione con la nuora.

Alba Parietti è indiscutibilmente una bellissima donna, lo è sempre stata e continua ad esserlo anche adesso che ha 58 anni. Non a caso il suo profilo social è seguitissimo e praticamente ad ogni posto un gruppo di fan adoranti ne sottolinea la perfezione fisica. Una consuetudine che si è ripetuta anche con l’ultimo post pubblicato dalla soubrette. Nella foto, Alba si mostra di spalle su di un’imbarcazione nei pressi della splendida Capri.

Alba porta indosso un bikini di una collezione che sponsorizza, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che il suo lato b era in evidenza. La bella soubrette torinese ha una forma fisica invidiabile ed un gluteo sodo che potrebbe fare concorrenza a molte colleghe più giovani. I suoi fan, infatti, non hanno omesso di evidenziare quel dettaglio fisico, riempendola di lusinghe e commenti adulanti.

Alba Parietti, polemica per la foto del lato b

@missbikiniluxe Capri



Se i follower di sesso maschile si sono limitati esclusivamente a complimenti e battute triviali, il pubblico femminile si è diviso, tra le donne ammirate dalla forma fisica di Alba e quelle che invece si sono lamentate del post. C’è semplicemente chi ha scritto “Perché?” e chi invece ha sminuito la prestanza fisica della soubrette: “Dai puoi,stare anche bene ,ma ad una certa età non è proprio il caso …”.

Il commento però che ha portato ad una serie di botta e risposta è quello di una follower che scrive: “Si dai sei una bella donna!! …però ho come l’impressione che vuoi fare la gara con qualcuno!! Forse con tua nuora?”. Il riferimento è alla bellissima fidanzata del figlio Francesco Oppini, Cristina Tomasini. Ovviamente si tratta di un’assurdità, e la Parietti risponde con un semplice: “Ma tu sei pazza”, immediatamente sostenuto dai commenti dei follower contro l’utente.