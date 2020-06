William Negri: morto il portiere del Bologna, vinse uno scudetto

Morto il portiere del Bologna, William Negri, detto Carburo: vinse uno scudetto e fu Nazionale, poi l’infortunio che bloccò la carriera.

Soprannominato Carburo per l’aiuto dato nella pompa di benzina di famiglia, William Rossi è stato un portiere di calcio che ha militato in diverse squadre di serie A. Oggi il suo decesso: arriva a pochi giorni dalle morti di Mario Corso e Pierino Prati, anche loro simbolo del nostro calcio negli anni Sessanta.

Leggi anche –> Mario Corso è morto, calcio in lutto per la scomparsa del “Piede sinistro di Dio”

Ha cominciato con lo sport da giovanissimo, tra calcio e pallavolo. Nella prima metà degli anni Cinquanta, arriva al Mantova di Edmondo Fabbri, che lascia per il Palermo e il Bagheria, nel periodo in cui fece il servizio militare. Proprio in quegli anni, milita anche in formazioni di volley.

Leggi anche –> Lutto nel calcio femminile: muore a 21 anni Arianna Varone

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La carriera di William Negri, dagli esordi allo storico scudetto

A quel punto della sua carriera, la pallavolo sembra dargli più soddisfazioni del calcio, ma si tratta di una parentesi. Tornato a Mantova, si ritrovò a fare la riserva dopo la promozione in Serie C della squadra. Presto però rientrò da titolare e contro il Siena conquistò la serie B. Appena un anno tra i cadetti e poi il suo Mantova raggiunse la promozione in Serie A. Nel massimo campionato, esordì il 27 agosto 1961 contro la Juventus. Contribuì a una salvezza tranquilla e divenne miglior portiere dell’anno, arrivando in Nazionale.

Nella stagione 1963-1964, passò al Bologna, contribuendo allo scudetto, conquistato nella finale-spareggio di Roma contro l’Inter di Helenio Herrera, in una delle stagioni con più ‘veleni’ che la storia della nostra Serie A ricordi. In quella stagione, William Negri fu sempre titolare, subendo solo 18 gol. Arrivò quindi la Coppa dei Campioni con i felsinei, ma nel campionato 1965-1966 si infortunò gravemente e la sua carriera subì un’improvvisa fase calante. Lasciò il calcio con 167 presenze in Serie A e 77 in Serie B, a cui si aggiungono 12 presenze, subendo 9 reti, in Nazionale. Dopo il ritiro, è stato a lungo allenatore dei portieri, quindi vice e infine in prima squadra del Mantova.