Stasera in tv – Top Dieci, le anticipazioni del 26 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 26 giugno 2020, con una nuova puntata di Top Dieci in onda su RaiUno. Sarà il terzo appuntamento con la conduzione di Carlo Conti con due squadre di vip che si sfideranno sulle classifica. Da una parte ci saranno Al Bano, Orietta Berti e Maddalena Corvaglia, mentre dall’altra troviamo Enrico Brignano, Claudia Gerini e Giancarlo Magalli. L’ospite di questa sera sarà Loretta Goggi, che racconterà le sue classifiche durante il confronto con lo stesso presentatore Carlo Conti.

Stasera in tv – Top Dieci, le curiosità

L’obiettivo delle squadre sarà quella di conoscere le “hit parade” della cultura pop: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura. Ci saranno così tante curiosità con un viaggio nel tempo con un “Tra moglie e marito” per scoprire i motivi delle piccole discussioni in famiglia. Inoltre, si vedrà com’è cambiato il mondo del lavoro dagli anni Sessanta ad oggi ma anche come è cambiato il mondo del lavoro dagli anni ’60 a oggi. Chi collezionerà più punti, vincerà. Infine, anche oggi i telespettatori potranno fare sui social (#TopDieci #Classifica), la loro classifica. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 26 giugno 2020, con una nuova puntata di Top Dieci in onda su RaiUno.