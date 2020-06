Stasera in tv – Matrimonio rosso sangue, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 26 giugno 2020, con il film in onda su Rai2 Matrimonio rosso sangue: ecco trama e cast della pellicola

Da non perdere l’appuntamento questa sera, venerdì 26 giugno 2020, con il film Matrimonio rosso sangue in onda su Rai2. La storia parla di una giovane madre single, Anna, che sposa Guillaume, un giovane chirurgo di successo che poteva salvare la vita di suo figlio. Subito dopo le nozze viene ritrovato il cadavere di Roxane, l’ex moglie di suo marito e così gli indizi portano al chirurgo, ma la moglie è convinta della sua innocenza e farà di tutto per dimostrarlo andando contro tutto e tutti.

LEGGI ANCHE –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 26 giugno prima e seconda serata

Stasera in tv – Matrimonio rosso sangue, cast

La pellicola è francese ed è uscita nel 2016 con la regia di Marc Angelo, nel cast del thriller ci sono Anthony Delon, Barbara Cabritae Macha Meril. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 26 giugno 2020, con il film in onda su RaiDue. Un film davvero entusiasmante con possibili colpi di scena e con la verità che verrà a galla.