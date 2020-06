Stasera in tv – 27 volte in bianco, trama e cast del film

Stasera in tv – 27 volte in bianco, trama e cast del...

Questa sera, venerdì 26 giugno 2020, andrà in onda il film “27 volte in bianco” su Canale5. La storia parla di una ragazza molto altruista, Jane, che nella sua vita ha partecipato a 27 matrimoni, come damigella. E così conserva tutti i suoi abiti nell’armadio, ma improvvisamente la situazione si complica quando la sorella Tess chiede a lei di essere la sua damigella. Inoltre, l’uomo che sposerà sua sorella è quello che ama segretamente, ossia George, il suo capo.

Successivamente ci sarà l’ingresso improvviso del giornalista Kevin, che intende scrivere un articolo sulla storia di Jane parlando anche di Tess e George. Così i due si frequentano per conoscersi meglio ma i continui litigi sono all’ordine del giorno: da una parte Jane vede il matrimonio il coronamento di un sogno d’amore, mentre Kevin lo considera l’ultima schiavitù legale rimasta. Tra i due, infine, nasce del tenero. La regia è di Anne Fletcher, mentre nel cast ci sono Katherine Heigl, Malin Akerman, James Marsden, Judy Greer ed Edward Burns.