Siviglia Valladolid LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Siviglia e Valladolid è valida per la giornata 32 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Parte oggi la 32esima giornata di LaLiga Santander, la massima divisione spagnola, con una serie di gare che porteranno alla conquista dello scudetto, corsa a due tra Real Madrid e Barcellona. Stasera alle ore 22.00 c’è una partita attesissima tra Siviglia e Valladolid.

Leggi anche –> Giorgia Rossi critica Diletta Leotta | “Non è un esempio da seguire”

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Per i padroni di casa, è l’occasione per restare agganciati al treno del terzo posto, occupato attualmente dall’Atletico Madrid, gli ospiti sono invece in una posizione di classifica molto tranquilla.

Leggi anche –> Roberto Gagliardini chi è: età, carriera e vita privata del calciatore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Siviglia Valladolid: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alle 22.00 di oggi allo stadio della Ceramica di Siviglia tra i padroni di casa e il Villareal è solo su Dazn. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La squadra di casa, nella quale non ci sono grandi assenze in vista del match di stasera, parte avvantaggiata e dovrebbe avere la meglio. Di fronte, un Valladolid ancora privo di Sandro Ramirez, infortunato, ma soprattutto che ha un discreto vantaggio dalla zona calda della classifica.

Siviglia Valladolid in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclík; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Gudelj, Oliver Torres, Banega; Munir, Ocampos, De Jong.

VALLADOLID (4-4-2): Masip; Raul Garcia, Olivas, Salisu, Moyano; Nacho Martinez (o Toni Villa), Michel Herrero, Rubén Alcaraz, Plano; Enes Unal, Sergi Guardiola (o Miguel de la Fuente).