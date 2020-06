Meghan Markle, Harry succube per via del sesso? A corte lo chiamano...

Secondo le ultime indiscrezioni riguardanti i duchi del Sussex: il principe Harry sarebbe succube della moglie per via del sesso orale.

Dopo qualche mese di pausa per via di problematiche decisamente più importanti del gossip, i tabloid britannici sono tornati alla routine ed hanno nuovamente preso di mira i duchi del Sussex. Harry e Meghan sono da qualche anno i bersagli preferiti del pettegolezzo made in Uk e di certo la decisione di abbandonare il ruolo ufficiale all’interno della Famiglia reale non ha diminuito la pressione e l’attenzione su quelle che sono le loro scelte di vita.

Solo ieri è uscita l’indiscrezione secondo cui l’ex attrice di ‘Suit‘ sarebbe nuovamente incinta e non avrebbe voluto informare di questa lieta novella la Regina Elisabetta. Si tratterebbe dell’ennesima decisione in rottura con le regole di Buckingham Palace e quindi fautrice di astio tra lei e la sovrana. Oggi l’indiscrezione riguarda Harry e la sua presunta incapacità di tenere testa alla moglie. Tale voce proviene direttamente dal libro ‘Harry and Meghan: The Real Story‘ in uscita oggi in digitale e tra qualche settimana in versione cartacea.

Harry succube di Meghan?

L’immagine tratteggiata dalla scrittrice, Lady Colin Campbell, non è molto lusinghiera per il principe visto che scrive: “Harry è succube della moglie ed è stato rimbambito dal sesso. A corte lo chiamano Blow Job, ovvero sesso orale”. Ancora peggiore è l’immagine di Meghan, che ne esce come una donna dispotica e capace di crisi d’ira non esattamente reali: “Un giorno un assistente portò a Meghan un abito che secondo lei era spiegazzato. Lei lo avrebbe gettato in terra ordinando ‘Lo voglio stirato a dovere. Subito!’. In un altro episodio avrebbe lanciato contro un cameriere una tazza di tè bollente. Il poverino sarebbe stato liquidato con 280 mila euro in tasca e la promessa di non parlare a nessuno dell’accaduto”.