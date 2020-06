Ancora un medico morto a causa dei nefasti effetti del virus. Il dottor Fiorlorenzo Azzola era molto amato ed apprezzato nella sua comunità di appartenenza.

Dopo ben quattro mesi di ricovero è morto Fiorlorenzo Azzola, medico morto dopo un lungo ricovero. Era in servizio nel comune lombardo di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Lui era anche il direttore sanitario della Rsa Fondazione Paolo VI.

Aveva 54 anni e lascia la moglie Anna ed i loro due figli. Nonostante l’esito del tampone mostrasse nel suo caso un risultato negativo in due casi, il Covid ha lasciato nel suo fisico dei danni tanto importanti quanto irreparabili. Lui era molto conosciuto ed ora la famiglia di questo medico morto per colpa della malattia, l’ennesimo in un bilancio davvero tragico, sta ricevendo tantissimi messaggi di cordoglio sui social network.

Medico morto, il virus ha arrecato danni troppo gravi al suo fisico

Si era dato molto da fare nella casa di riposo per la quale lavorava, ed anche tante persone che lavoravano lì lo ricordano con affetto e con tanto dolore. Azzola suonava anche l’organo ed era molto conosciuto in tutta Bagnolo Mella. Dopo 4 mesi di inferno il suo incubo è finito senza risveglio. Purtroppo le vittime anche tra il personale medico e sanitario nel corso degli ultimi mesi risulta altissimo.

