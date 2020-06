Atroce scoperta da parte delle autorità: madre uccide figlio con insensata violenza e per un motivo assurdo. Per mesi poi ha sviato le indagini.

Una madre uccide il figlio massacrandolo di botte e poi ne nasconde per diverse settimane il corpo. La terribile vicenda arriva da Astrakhan, città situata nella parte sud-occidentale della Russia.

La spietata Galina Morozova, 56 anni, ha massacrato il 12enne Aleksandr Parakhnyakov. Assurdo il motivo. L’adolescente sarebbe uscito di casa per partecipare ad un pigiama party senza avere ricevuto il permesso della donna. Galina ha anche altri tre figli. Dopo avere causato il decesso del ragazzino, ne ha poi nascosto il corpo seppellendolo in una buca in cantina ricoperta di cemento. E per ben tre mesi ha finto una falsa disperazione, lanciando appelli sulle televisioni e sui giornali. Ed invocando le forze dell’ordine di riportarle a casa suo figlio. Le indagini portate avanti dalle autorità però sono finite con il convergere su di lei.

Madre uccide figlio, aveva cercato di sviare le indagini

Alla fine è arrivata una perquisizione nella abitazione della spietata madre. E si è scoperto che proprio lei ha ucciso suo figlio, liberandosi del cadavere per fare sparire ogni possibile sospetto nei suoi confronti. Dopo il ritrovamento del corpo dell’adolescente, la donna ha confessato tutto. Per essere più convincente in questa sua sceneggiata ha anche fatto sparire lo smartphone del ragazzino. Sgomenti gli inquirenti una volta saputo il motivo del perché la donna ha perso la pazienza scatenando un inaspettato istinto omicida. La violenta madre ha utilizzato anche un manubrio per pestare il ragazzino, fino al punto di ucciderlo.