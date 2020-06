Maddie McCann, Brueckner potrebbe non essere accusato per la morte

Dalla Germania arriva la notizia che Christian Brueckner, principale sospettato per il rapimento e la presunta morte di Maddie McCann, potrebbe non essere accusato.

In queste settimane il procuratore tedesco che si occupa del caso di scomparsa e presunto omicidio di Maddie McCann, Hans Christian Wolters, ha più volte dichiarato che gli investigatori hanno in mano prove che lasciano pensare che la piccola sia stata uccisa. Così come la polizia britannica, anche quella tedesca sospetta del coinvolgimento di Christian Brueckner, ma a quanto pare la prova che incastrerebbe il 43enne tedesco ancora non è stata trovata.

Il sospettato al momento sta scontando una pena di 21 mesi nel carcere di Kiel ed è sotto processo per l’accusa di stupro ai danni di una turista americana. Tuttavia potrebbe anche ottenere la libertà sulla parola prima della condanna per il reato che gli viene contestato. Nel caso venisse condannato, infatti, dovrebbe scontare altri 7 anni di carcere. Per quanto riguarda il coinvolgimento nella scomparsa della bambina britannica, ci sono forti sospetti, ma pare che manchi la prova definitiva.

A riferirlo è il ‘Daily Mail‘, nel quale vengono riportate le ultime dichiarazioni del procuratore tedesco Wolters. Questo infatti ha riferito alla stampa: “Le investigazioni potrebbero non condurre ad un’accusa per omicidio. Potrebbero essere interrotte se fallissimo nella ricerca della prova mancante. Al momento non posso dire quale sviluppo avranno le indagini, ma siamo convinti della colpevolezza del sospettato ed abbiamo speranze sui più approfonditi approcci investigativi promessi”.

Insomma al momento non c’è alcuna certezza di poter incriminare Brueckner per l’omicidio di Maddie McCann. Una rivelazione che potrebbe dare ragione all’investigatore portoghese che si è occupato per primo di investigare sulla scomparsa della bambina. Secondo Amaral, infatti, le accuse a carico del tedesco erano prive di prove concrete e l’uomo sarebbe stato usato come capro espiatorio.