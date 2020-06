Maddalena Corvaglia, lite furibonda con la Canalis: il vero motivo choc

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis sono state una coppia d’amiche stupende. Conosciute sul bancone di Striscia, sono diventate inseparabili, ma ora le cose sono cambiate drasticamente.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis sono state la coppia di veline più celebri di “Striscia la Notizia” e il loro è stato un legame d’amicizia sincero e duraturo negli anni. Elisabetta, per amore, si è trasferita a Los Angeles e anche Maddalena, nonostante dopo il divorzio dal marito sia tornata in Italia. Le due insieme nella “città degli angeli” hanno aperto una palestra insieme.

La Corvaglia e la Canalis sono state grandi amiche e socie d’affari, poi però qualcosa sembra essere andato storto. Sono mesi che le due non si fanno più vedere insieme sui social e hanno anche smesso di seguirsi su Instagram. Fonti vicine hanno rivelato che le due non si parlano da mesi e sembra che il loro rapporto si sia definitivamente spezzato. Il settimanale Chi ha chiesto ad Elisabetta Canalis della loro relazione, ma lei ha voluto evitare l’argomento: “Maddalena Corvaglia? Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare“. La Corvaglia, invece, ha scelto proprio di non commentare a riguardo. Le due ex veline, mentre stavano lavorando ad un nuovo progetto insieme, avrebbero avuto una brutta lite.

Le ragioni della lite tra le due ex veline

Grazie a Dagospia sono arrivate delle indiscrezioni sulle ragioni per la lite delle due ex veline: alla base ci sarebbero stati dei problemi economici. Tutto sarebbe iniziato quando Maddalena Corvaglia, dopo il divorzio da Stef Burns, avrebbe lasciato Los Angeles per tornare a vivere in Italia. Questo cambiamento avrebbe prodotto delle difficoltà a livello economico e di gestione della palestra aperta con l’amica Elisabetta. Le due, sembra, che abbiano iniziato a litigare per queste ragioni e che abbiano pronunciato la parola ‘fine‘ per la loro amicizia.

