È stato un duro colpo la perdita del marito per Loretta Goggi. Il dolore della donna ha fatto il giro dei notiziari. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gianni Brezza, il marito di Loretta Goggi, se ne andò, facendo precipitare la moglie in un baratro di disperazione. Sono state lacrime amare quelle versate dalla donna, che ancora oggi piange la morte del compagno.

Il loro era un legame speciale, durato ben 32 anni. Insieme, Loretta e Gianni, son passati attraverso numerose difficoltà e altrettante gioie. L’amore tra i due è nato grazie al grande schermo, ed è stato coltivato per moltissimi anni. Complicità lavorativa e sentimentale correva tra i due compagni, uniti più che mai.

“32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante.” racconta Loretta in un’intervista per Domenica In revocando il passato. È un tumore al colon la malattia che strappa via Gianni a Loretta. L’uomo muore all’età di 74 anni, spezzando in mille pezzi il cuore della compagna. “Da quando non c’è più, va tutto avanti, a volte con fatica qualche volta con grande soddisfazione, ma questo rapporto con lui ce l’ho ancora adesso. Il suo profumo ce l’ho ancora.”

Gianni Brezza, il compagno di Loretta Goggi: la vita

Gianni Brezza è nato a Pola il 9 Novembre 1937. È stato un ballerino, coreografo, regista e attore italiano. Ha lavorato addirittura negli studi Rai. È stato costretto ad abbandonare la carriera da ballerino dopo diversi anni a causa di problemi di salute ed è convolato a nozze con Loretta nel 2008. La sua morte avviene pochi anni dopo, nel 2011, a causa di un irreversibile tumore al colon.

