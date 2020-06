Laura Chiatti, terribile disavventura in ascensore: era con Marco Bocci e figli

Gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci, marito e moglie, sono rimasti intrappolati per circa mezz’ora in ascensore insieme ai loro figli: tanta paura!

Brutta disavventura per l’attrice Laura Chiatti. Insieme al marito Marco Bocci e i figli Pablo ed Enea sono stati chiusi per circa mezz’ora in un ascensore a Roma. Lo stesso attore ha svelato che è capitato per la seconda volta in pochi giorni. Così la stessa Chiatti ha condiviso il video: “Un pensiero a tutte le persone che come me soffrono di attacchi di panico … si possono superare“.

Laura Chiatti, soccorsi dai vigili del fuoco

Successivamente i due hanno cercato di mantenere la calma cercando anche di aprire le porte per far passare l’aria. Così sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco di Roma con i vari ringraziamenti della coppia per il tempestivo intervento. Il peggio è passato e così la Chiatti e Marco Bocci hanno cercato di rasserenare i propri piccoli.