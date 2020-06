Incidente Giancarlo Magalli, spaventoso scontro avvenuto sulla Cassia Bis: auto distrutta, quando l’hanno vista non potevano credere ai loro occhi.

Uno spaventoso incidente ha visto come protagonista il noto conduttore Giancarlo Magalli. Il drammatico scontro è avvenuto sulla Cassia Bis nei pressi di Roma.

L’incidente è avvenuto qualche tempo fa e ha colpito tutti per le sue dinamiche. Lo stesso conduttore si è detto miracolato. E noon si fatica a crederlo. Infatti guardando la sua Smart sembra impossibile che Magalli sia uscito sulle proprie gambe dall’abitacolo. Si è tornato a parlare dell’episodio in questi giorni quando anche la figlia di Magalli ha subito un incidente stradale.

Stando alla dinamica il presentatore si trovava a bordo della sua Smart bianca e stava percorrendo la Cassia Bis quando, superato lo svincolo per Formello, avrebbe perso il controllo dell’auto e si sarebbe schiantato contro il guardrail. Nel sinistro sarebbe rimasto coinvolto anche un suv con a bordo un’intera famiglia.

Per fortuna, nonostante la Smart sia rimasta completamente distrutta dopo l’impatto, pare che il conduttore sia rimasto illeso. Uscito dall’auto avrebbe detto agli automobilisti che si erano fermati per prestare soccorso che stava bene e che non c’era bisogno che chiamassero il 118.

Anche la famiglia che si trovava all’interno del suv pare non abbia riportato ferite. Insomma si è trattato solamente di un brutto spavento. Il conduttore è tornato a casa dopo aver conferito con gli agenti accorsi per i rilevamenti del caso. Purtroppo, però , non ha potuto portare con sé l’auto, visto che l’impatto con il guardrail è stato talmente violento da non permettergli di farla ripartire. Per sua fortuna, casualmente si trovava a passare dal posto Gabriele Cirilli – storico collega – il quale gli ha dato uno strappo fino a casa. Interpellato sul sinistro da ‘Dagospia‘, il conduttore ha detto: “E’ stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”.