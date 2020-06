Francesco Monte: un libro in vista per l’ex tronista – VIDEO

Un libro in vista per l’ex tronista Francesco Monte: parlerà probabilmente della rottura con Giulia Salemi e sarà una risposta indiretta a lei.

Dopo Giulia De Lellis, anche Francesco Monte è pronto a fare il suo debutto come scrittore: questa la rivelazione del portale Giornalettismo, anche se il diretto interessato non conferma né smentisce la notizia.

Nel libro, secondo quanto trapela, l’ex gieffino parlerà probabilmente della rottura con Giulia Salemi. Dunque una risposta a “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, il libro della modella e influencer, sua ex fidanzata.

Starebbe dunque per andare in stampa l’ennesimo libro, quasi certamente autobiografico, di una star della televisione. Stavolta, è l’ex tronista che si sarebbe messo in gioco scegliendo di raccontarsi al proprio pubblico, che lo segue con molta attenzione. Basti pensare, ad esempio, che sul proprio profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha qualcosa come 1,8 milioni di follower. Dunque, sembra quasi scontato che un libro autobiografico in cui vengono raccontati i segreti delle sue storie potrebbe diventare un successo di vendite.