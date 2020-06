Nel salone di Anzio del parrucchiere delle star, Federico Fashion Style, è stato richiesto l’intervento della Polizia locale. Una cliente si è rifiutata di pagare il conto.

Incidente per Federico Lauri, il noto parrucchiere delle star, che nel suo salone di Anzio ha passato un brutto momento. Il campione d’incassi de Il Salone delle Meraviglie ha accolto una cliente che, però, presentato il conto si è rifiutata di pagarlo. E’ stato necessario l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Anzio per concludere la situazione in maniera pacifica.

La cliente di Federico Fashion Style è rimasta sotto choc quando le hanno presentato il conto: pensava di spendere poco meno di 300 euro e invece si è vista presentare uno scontrino da 600 euro, che si è rifiutata di pagare. Federico si è visto costretto a far intervenire le autorità per concludere la situazione in maniera pacifica, visto che aveva proposto alla cliente di non pagare nulla, ma la signora ha insistito per pagare la cifra che riteneva giusta per le prestazioni ricevute. Questa non è la prima volta che il Commissariato di Anzio è dovuto intervenire per risolvere delle situazioni simili.

La replica di Federico Fashion Style

Recentemente degli influencer hanno accusato Lauri di avere prezzi alti, ma lui non si è fatto parlare dietro: “Alcuni esponenti del web mi hanno accusato di avere dei prezzi troppo alti. Ma pensi che nel Salone di Anzio una piega costa ancora 12 euro. Il prezzo sale a 30 euro a Milano. Chi critica deve capire che il prezzo è calibrato sulle richieste che vengono fatte. Se vai al supermercato un etto di mortadella ti costa due euro, ma se prendi anche altre cose più costose è ovvio che è il prezzo sale“. Poi, ha voluto sottolineare come nei suoi saloni i listini con i prezzi sono sempre esposti, quindi i clienti sanno a cosa vanno incontro prima di procedere con il trattamento.

Federico poi è intervenuto ulteriormente per precisare ancora meglio l’accaduto.