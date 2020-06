Eleonora Daniele, prime immagini della figlia: messaggio commovente

Eleonora Daniele mostra su Instagram le prime foto della figlia neonata e le commenta con un messaggio che fa emozionare tutti.

Eleonora Daniele il mese scorso è stata costretta a lasciare il suo posto alla conduzione di Storie Italiane per via della nascita della sua Carlotta. La conduttrice ha continuato a lavorare finché ha potuto, ma il 25 maggio ha lasciato lo studio Rai per andare in ospedale ed accogliere la nuova arrivata. Il parto è stato un cesareo, poiché il medico che la seguiva ha deciso che fosse meglio così, anche per via della posizione che la piccola aveva assunto nell’utero.

Dovendosi occupare della piccola, la conduttrice ha concluso il suo impegno stagionale con il programma in anticipo, ma ha concesso di recente una bella intervista alla collega Mara Venier. Per circa un mese i suoi fan non hanno avuto ulteriori aggiornamenti sulla piccola Carlotta o sulla vita privata di Eleonora, questo fino a ieri, giorno in cui la bimba ha compiuto il primo mese di vita.

Eleonora Daniele mostra le prime immagini della figlia

Per l’occasione speciale, Eleonora Daniele ha mostrato per la prima volta una foto della sua piccola. Carlotta si vede sdraiata sulla conduttrice e di spalle mentre dorme, con la madre che la guarda con tanto affetto. A quella significativa immagine, la Daniele aggiunge un messaggio commovente: “Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20,03 del 25 Maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito . Buon complimese, amore grande. ❤️ #carlotta”.