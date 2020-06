Daydreamer, chi è l’attrice turca Demet Özdemir: età, foto, carriera

Demet Özdemir è un’attrice turca protagonista della nuova serie televisiva “Daydreamr – Le ali del sogno”, nel ruolo di Sanem Aydin.

Demet Özdemir è nata a Izmit, in Turchia, il 26 febbraio 1992. Si è trasferita a Istanbul con la madre e i fratelli quando aveva 7 anni, per la separazione dei genitori. Inizialmente ballerina di danza moderna, si è avvicinata al mondo della recitazione 10 anni fa, ottenendo il primo ruolo importante nel 2013, come protagonista della serie “Sana Bir Sır Vereceğim“.

Oggi Demet è modella oltre che attrice e vanta un seguito di 9,8 milioni di followers su Instagram. E’ testimonial di diversi marchi importanti e sarà su Canale5 da mercoledì 10 giugno con la serie tv “Daydreamer – Le ali del sogno“, girata in Turchia col titolo originale “Erkenci Kus“. La serie vede tra i protagonisti un attore molto amato dalle italiane, Can Yaman, divo delle soap opera made in Turchia. Tra Demet e il collega si è vociferato un flirt da quando hanno recitato insieme, ma i due hanno più volte smentito di essere fidanzati. Fino al 2018 l’attrice è stata legata al collega Seckin Ozdemir.

Daydreamer – Le ali del sogno, trama e anticipazioni

“Daydreamer – Le ali del sogno” sostituirà Uomini e Donne durante la paura estiva e Demet Özdemir vestirà i panni di Sanem Aydin, una ragazza impiegata nel negozio di alimentari del padre che sogna di diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. La sua famiglia, però, la mette di fronte a un ultimatum: sposare un uomo scelto per lei oppure trovare un impiego serio e lavorare per tenerselo. Sanem sceglierà la seconda strada e troverà lavoro nell’agenzia di comunicazione della famiglia Divit, controllata da Can (il personaggio interpretato da Can Yaman) e dal fratello Emre. Tra Can e Demet si instaurerà un forte legame alla base della trama della serie.

