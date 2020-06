Cremonini | che gaffe sulla colf | “La chiamo come voglio dato che la pago”

Un intervento giudicato infelice da Cesare Cremonini ha fatto scoppiare la bufera sul capo del cantante. Queste le sue affermazioni incriminate.

Grosse polemiche all’indirizzo di Cesare Cremonini, raggiunto in queste ore da feroci critiche. Colpa di una dichiarazione fatta dal cantante alla trasmissione tv ‘E poi c’è Cattelan’ nella puntata del 24 giugno 2020. L’artista bolognese ha fatto un riferimento alla donna delle pulizie alla quale Cremonini si affida per tenere ordine in casa. “Ho cambiato nome alla cameriera moldava perché la pago”. Parole che non sono affatto piaciute ad una considerevole fetta di utenza sintonizzata sul programma. Ed assieme a Cesare Cremonini, anche il conduttore Alessandro Cattelan ha ricevuto critiche altrettanto aspre per non essersi dissociato.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi critica Diletta Leotta | “Non è un esempio da seguire”

Cremonini: “Pago la mia colf quindi posso chiamarla come voglio”

Come sono andate le cose. Il cantante ha detto di avere una donna delle pulizie “che si chiama Emilia. No, non è vero, non si chiama così. È un nome che le ho messo io come omaggio alla mia terra di origine. E che vorrei dare a mia figlia. In realtà non so come si chiama la mia colf, ma ognuno ognuno dovrebbe avere la facoltà di chiamare le persone come meglio ritiene. Specialmente quando tali persone che entrano in casa tua e quando le paghi. Perciò penso di potere cambiare nome alla mia donna delle pulizie”. Ma sui social, e su Twitter in particolare, Cesare Cremonini ha ricevuto attacchi da ogni dove. E l’hashtag #cremonini ha anche raggiunto il primo posto fra i trend del giorno.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Belen De Martino | Jodice incalza lui a Made in Sud | la reazione

Ira degli utenti: “Ma che dici?”

Questi alcuni dei messaggi che condannano il pensiero del cantante bolognese.

“La gente non ha ancora capito che si compra la prestazione lavorativa non l’essere umano che la svolge”.

“Quindi secondo Cremonini se viene pagata una donna delle pulizie le si può cambiare nome perché riceve dei soldi. Quindi al prossimo concerto lo chiameremo Ugo perché viene pagato. Questa quarantena ha rincoglionito molti cantanti. Troppi”.

“E quindi Cesare Cremonini pensa sia un suo diritto annullare completamente l’identità di una persona soltanto perché la paga e quella persona fa le pulizie a casa sua? Ma quanto è bello questo classismo sui colli bolognesi”.

“Cremonini ha seriamente detto che se paga una persona la può chiamare come vuole? Che schifo”.

LEGGI ANCHE –> Bartolini Bologna | “Qualcuno ha lavorato dopo avere avuto la febbre”