Coronavirus, altri 27 positivi alla sede Bartolini di Bologna

Alla Bartolini di Bologna si contano 27 nuovi positivi al Coronavirus, dopo i 64 censiti giovedì. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Altri 27 nuovi casi di positività, dopo i 64 censiti fino a ieri. Si allarga il focolaio di Coronavirus scoppiato a Bologna al magazzino logistico della Bartolini. A comunicarlo è la Regione Emilia-Romagna che, nelle ultime 24 ore, rileva nel complesso 46 nuovi casi di Covid-19, 39 dei quali asintomatici. La maggioranza dei soggetti risultati positivi (37 su 46) sono in provincia di Bologna e quindi legati al focolaio che veda coinvolta la nota azienda di trasporti.

La risposta del corriere Bartolini all’emergenza Coronavirus

La risposta di Bartolini però non si è fatta attendere. “Non ci siamo mai fermati. Mentre il Paese era fermo noi abbiamo continuato a sostenere i cittadini consegnando i beni necessari” ricorda il corriere. Quindi neppure adesso “possiamo fermarci non solo per i mittenti ma anche per i destinatari”.

L’obiettivo, insomma, è quello di stravolgere il meno possibile la normale attività dell’azienda, ed evitare a ogni costo un “blocco”. “Considerando che svolgiamo un servizio necessario stiamo cercando, di concerto con l’Ausl, di non fermarci perché abbiamo messo in campo tutte le azioni concordate per evitare questa evenienza”, assicura Marco Zanazzi responsabile commerciale di Brt Corriere Espresso. Emergenza permettendo.

EDS