Coronavirus 26 giugno: sei casi su dieci sono in Lombardia

Il punto del contagio da Coronavirus in Italia oggi 26 giugno 2020: sei casi su dieci sono in Lombardia, la metà dei morti in una Regione.

259 nuovi contagi, 30 morti, 890 guariti: questo il dato di oggi 26 giugno 2020 del contagio da Coronavirus in Italia. Nel nostro Paese, dunque, ancora diverse centinaia sono i casi di contagi giornalieri, sebbene sia in calo il numero di decessi.

Al primo posto, di gran lunga, resta il numero di contagi in Lombardia: anche oggi si contano 156 nuovi contagi, 16 morti, ovvero sei contagi su dieci e oltre la metà dei 30 morti complessivi. Pesano nel computo totale anche i cluster attivi nella Penisola.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 26 giugno

Dietro la Lombardia, al secondo posto per numero di nuovi positivi c’è Emilia-Romagna, che deve fare i conti con il cluster alla Bartolini di Bologna e conta 46 nuovi contagi, 3 morti. Seconda Regione per numero di morti, ovvero sei, è il Piemonte, che ha anche 15 positivi, mentre con 13 contagi il Lazio è l’altra Regione a doppia cifra.

Zero contagi nelle due Isole, Sicilia e Sardegna, mentre resta ancora a zero il numero di contagi in Basilicata, zero i contagi anche in Valle d’Aosta. Lunghissima la lista delle Regioni che contano oggi zero vittime: Campania, Puglia, Calabria, Liguria, Sardegna, Marche, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.