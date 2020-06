Conte Riapertura Scuole: diretta Conferenza Stampa – VIDEO

Riapertura delle scuole, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta video: la conferenza stampa da Palazzo Chigi di oggi.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi, ha annunciato importanti novità sulla riapertura delle scuole. “La scuola è al centro dei nostri pensieri, abbiamo investito e continueremo a investire sempre di più”, ha affermato il premier.

Quindi ha annunciato un miliardo di fondi da investire per la riapertura delle scuole in sicurezza. Al ministro Lucia Azzolina poi il compito di illustrare le linee guida per il prossimo anno. “Il miliardo di oggi si aggiunge ai 4,6 già stanziati nei mesi scorsi”, ha detto il ministro.

La Azzolina ha aggiunto: “La scuola la amiamo, è il nostro futuro, forma cittadine e cittadini”.