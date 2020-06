Conte Riapertura Scuole: diretta Conferenza Stampa – VIDEO

Riapertura delle scuole, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta video: la conferenza stampa da Palazzo Chigi di oggi.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi, ha annunciato importanti novità sulla riapertura delle scuole. “La scuola è al centro dei nostri pensieri, abbiamo investito e continueremo a investire sempre di più”, ha affermato il premier.

Quindi ha annunciato un miliardo di fondi da investire per la riapertura delle scuole in sicurezza. Al ministro Lucia Azzolina poi il compito di illustrare le linee guida per il prossimo anno. “Il miliardo di oggi si aggiunge ai 4,6 già stanziati nei mesi scorsi”, ha detto il ministro.

Azzolina e Conte illustrano linee guida riapertura scuole

La Azzolina ha aggiunto: “La scuola la amiamo, è il nostro futuro, forma cittadine e cittadini”. L’annuncio è che si ripartirà dal primo settembre con i corsi di recupero per chi in questi mesi è rimasto indietro, poi dal 14 settembre si torna in classe, nell’ottica “di comportamenti responsabili e dell’igiene e sicurezza”. Per far questo, è stato messo in campo un software per capire come si possa mantenere il metro di distanza.

Ripresi i 3mila edifici scolastici dismessi, ma non solo: il ministro parla di lavori di edilizia leggera. Si punta alla digitalizzazione, ma anche alla collaborazione col Ministero dei Beni Culturali per l’apertura di musei e maggiori visite guidate. Quindi un nuovo annuncio: “Con i soldi che stiamo mettendo adesso, possiamo assumere 50mila persone in più tra docenti e personale ATA, a tempo determinato”.