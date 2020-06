Concepiscono la figlia per poterne abusare: genitori e una donna in manette

Una coppia ed una donna sono stati arrestati e condannati per abuso di minori dopo che gli investigatori hanno scoperto le violenze sulla figlia.

Condannati i genitori che hanno ammesso di aver messo al mondo la figlia solo per poter avere un gioco sessuale sempre a disposizione. La notizia di questo giro di perversione, abusi sessuali e pedofilia era emersa già in gennaio, quando la polizia aveva trovato in casa dell’uomo del materiale pedopornografico riguardante la figlia. Dopo l’arresto, questo aveva confessato ogni cosa, ammettendo di aver abusato della figlia e di aver mandato ad altri pedofili le foto degli abusi.

Leggi anche ->Pedofilia, bimba di 10 anni abusata dal parroco del suo paese

Ad essere coinvolte in questa assurda e vergognosa pratica erano anche la moglie, concorde sin dall’inizio a mettere al mondo una figlia per poterne abusare, ed una seconda donna. Quest’ultima, infatti, aveva letteralmente venduto la figlia alla coppia, permettendo loro di violentarla quando ne avevano voglia. Una storia inquietante che ha sconvolto la comunità di Grosseto e che ha lasciato senza parole l’Italia intera.

Leggi anche ->Mamma condannata a 145 anni di carcere per abusi su una bambina

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Genitori abusano della figlia: condannati

Nelle scorse ore è stata emessa la sentenza su questo scandaloso crimine. Il processo è stato molto rapido, visto che i colpevoli hanno ammesso le proprie colpe ed il giudice ha dovuto semplicemente pensare a quale fosse la pena più giusta per i reati commessi. Il padre che ha abusato della figlia e dell’altra bambina e che ha diffuso materiale pedopornografico è stato condannato a 9 anni di reclusione. L’uomo durante gli interrogatori e in tribunale ha dichiarato di essere malato e ha richiesto di ricevere delle cure. Per le due donne, invece, la condanna è di 6 anni.