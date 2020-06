Claudia Gerini, avete mai visto la sorella Romina? Chi è, foto, carriera

Claudia Gerini, attrice amatissima dal pubblico e dalla critica, ha una sorella minore di nome Romina con la quale è molto legata.

Claudia Gerini è nata il 18 dicembre del 1971 a Roma, nel quartiere di San Giovanni, dai genitori Antonio e Tania Gerini. Ha una sorella più giovane chiamata Romina. Le due sono molto diverse, una attrice super popolare e l’altra molto riservata, eppure sono molto legate e amano trascorrere il tempo insieme quando non sono occupate.

Claudia Gerini ha esordito giovanissima al cinema nel 1987 con il ruolo della figlia di Lino Banfi e Laura Antonelli nel film “Roba da ricchi“, diretto da Sergio Corbucci. La sua presenza scenica ha colpito Gianni Boncompagni che l’ha invitata a partecipare al programma televisivo “Non è la Rai“. Il successo vero e proprio, però, arriva con il film diretto e interpretato da Carlo Verdone, “Viaggi di nozze“, del 1995. Da lì in poi il successo l’ha consacrata come una delle attrici più celebri della cinematografia e della televisione italiana.

La vita privata di Romina Gerini

Sulla sorella di Claudia, Romina Gerini, non si hanno molte informazioni. La donna ha un profilo Instagram dove condivide prettamente scatti con la sua famiglia, i genitori, la sorella, i figli e il marito durante vari viaggi e i suoi esperimenti culinari: da torte e crostate ad arancini e lasagne.

