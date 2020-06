Cesare Cremonini, video con la colf dopo le polemiche. “Ci amiamo”

Dopo la bufera esplosa sui social Cesare Cremonini ha presentato ai suoi follower Emilia, la sua ormai famosa donna delle pulizie.

Alla fine Cesare Cremonini si esibisce in un ballo riparatore” con Emilia, la donna delle pulizie “famosa” per caso dopo che il cantautore ha dichiarato pubblicamente che le ha chiamato nome perché – ipse dixit – “ognuno dovrebbe chiamare le persone come meglio crede, soprattutto se entrano in casa tua… Sono pagate e possono quindi far cambiare il loro nome”.

Dopo il suo intervento ai microfono di “Epcc”, di fronte a un divertito Alessandro Cattelan, e le polemiche che ne sono scaturite, con tanto di accuse di razzismo e di mancanza di rispetto verso la moldava, Cremonini corregge il tiro pubblicando sul suo profilo Instagram un tenero video…

Il chiarimento di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini si astiene da qualsiasi commento a corredo del video in questione. A parlare è la diretta interessata, con i suoi gesti affettuosi rivolti al suo datore di lavoro e l’entusiasmo dimostrato nel ribadire con ironia di chiamarsi proprio “Emilia”.

“Sono stata fiera, ti voglio un bene dell’anima, volevo mandarti un messaggio per ringraziarti”, ha detto la donna delle pulizie del cantautore, abbracciando il suo Cesare che l’ha invitata a ballare. E infine, a suggellare il tutto, un bacio affettuoso volto a dimostrare il bellissimo rapporto umano che lega i due e la “rassicurazione” della donna al popolo dei social: “Non vi preoccupate, noi ci amiamo”. Caso chiuso?

