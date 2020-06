Conosciamo meglio la storia di Martina Margaret Maggiore, attuale fidanzata di Cesare Cremonini: ecco le curiosità sulla carriera e vita privata

Martina Margaret Maggiore è l’attuale fidanzata di Cesare Cremonini, che studia all’università di Bologna. Di origini riminesi, ha 21 anni. Ha lavorato per un periodo come bagnina all’Acquafan di Riccione come svelato in passato dal portale Bologna Today. La ragazza ha anche ispirato una canzone della sua dolce metà per quanto riguarda “Giovane Stupida”. La loro storia d’amore è iniziata nel dicembre del 2018 con Cesare che è stato colpito dalla sua bellezza ed eleganza. La ragazza ha un profilo Instagram, ma è privato e non si possono vedere altre informazioni.

Cesare Cremonini, chi è la fidanzata Martina Margaret Maggiore: curiosità

La loro relazione è stata sempre vissuta lontana dai gossip e dalla tv. I due, però, hanno fatto una delle prime uscite ufficiali in occasione del matrimonio di Uccio, storico collaboratore di Valentino Rossi.