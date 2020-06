Tragedia in casa con una bambina annegata in piscina. E la mamma ed il nonno della bimba perdono a loro volta la vita nel tentativo di soccorrerla.

Una bambina annegata a soli 8 anni. E purtroppo l’intervento della mamma e del nonno che non sapevano nuotare non serve a nulla. Anzi, anche i due adulti affogano a loro volta.

Tutti e tre sono morti all’interno della piscina della loro casa, acquistata da appena un mese non senza grossi sacrifici durati anni. Questra tragedia è avvenuta ad East Brunswick, nel New Jersey, Stati Uniti. Le vittime sono Nisha Patel, 33 anni, suo padre Bharat Patel di 62 e la piccola Sacchi di 8. La bimba è stata tratta fuori dall’acqua dalla zia, ma quando purtroppo era troppo tardi. La donna ha necessitato di un ricovero in ospedale per via del forte choc che l’ha investita.

I paramedici non hanno potuto fare altro che constatare la morte di tutti gli altri, dopo che alcuni vicini di casa avevano chiamato i soccorsi perché allertati dalle urla. Proprio un vicino di casa riferisce che in quella zona vive una folta comunità indiana.

Questa famiglia proveniva proprio dall’India ed era andata ad abitare lì solamente a maggio. Subito era nata una buona amicizia con molti altri residenti. “I Patel erano felicissimi di avere acquistato quella casa con piscina. Stavano facendo la manutenzione in preparazione dell’estate. Tutta la nostra comunità è letteralmente scioccata per ciò che è successo”.

