Allerta listeria: salmone affumicato ritirato dal mercato

Ancora un’allerta alimentare in Italia, legata alla Listeria monocytogenes: salmone affumicato norvegese ritirato dagli scaffali.

Nuova allerta listeria in Italia: il Ministero della Salute ha pubblicato la nota di richiamo alimentare urgente. L’alimento ritirato dal mercato in queste ore è un lotto di salmone affumicato. Il rischio è appunto contaminazione Listeria monocytogenes.

Il salmone microbiologicamente contaminato è prodotto da Starlaks Italia Srl che viene quindi commercializzato in Italia con etichette a marchio Vegè e Starlaks. Si tratta esclusivamente di un solo lotto e l’invito è a non consumarlo.

Salmone affumicato, rischio Listeria: le allerte alimentari in Italia

Il lotto di salmone affumicato ritirato a causa della contaminazione da Listeria è il numero 619NI2010D2205. Venduto in confezioni da 100 grammi, riporta la dicitura Salmone affumicato Norvegese. Il prodotto in commercio che si invita a non consumare, se già acquistato, ha scadenza il 06/07/2020, come indicato dalla confezione.

Nello specifico, il salmone affumicato in questione viene prodotto da Starlaks Italia Srl con sede in Via per cilavegna, 13 – 28071 Borgolavezzaro (NO), in provincia di Novara. La tossinfezione da Listeria monocytogenes può essere tipica o invasiva. Nel primo caso, si manifesta con diarrea e malessere gastro-intestinale. I casi più gravi possono provocare encefaliti, meningiti e anche sepsi. In Italia, i rischi alimentari non sono legati solo a listeria: diverse le allerte legate al rischio salmonellosi, ma anche alla presunta presenza di Batteri fecali (Escherichia Coli).