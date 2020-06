Chi è Ali Yagci, l’attore di Osman di Daydreamer – Le ali del sogno

Ali Yagci è un noto attore turco, diventato famoso per il suo ruolo nella serie televisiva Daydreamer – Le ali del sogno, dove interpreta il personaggio di Osman.

Ali Yagci è nato ad Ayvalik, una città balneare della costa nord-occidentale della Turchia, trenta anni fa. Ha lavorato con l’agenzia di talenti “Yasemin Ozbudun” e in passato ha preso lezioni di recitazione alla scuola d’arte drammatica di Istanbul, “Deniz Erdem“.

Grazie agli studi di recitazione, Ali Yagci ha preso parte al suo primo ruolo in un film drammatico turco, “Umut apartmani“, nel quale ricopre il ruolo del personaggio Ömer. Dal 2016 è apparsa in alcune serie televisive, recitando in “Seviyor Sevmiyore” e poi in “Daydreamer – Le ali del sogno“, dove interpreta il ruolo di Osman. Questo personaggio ha consacrato il suo successo. Nel 2019 ha ottenuto un ruolo nel telefilm “Her Yerde Sen“, dove interpreta Burak Yangel. Ha preso parte anche a “Adini sen koy” nel 2016 e “Ölümlü” nel 2017.

Visualizza questo post su Instagram Sen bana Galata ol, ben sana İstanbul, Buluşuruz bir fotoğrafta. Un post condiviso da Ali Yağcı (@aliyagciii) in data: 13 Giu 2020 alle ore 9:25 PDT

Curiosità e vita privata di Ali Yagci

La serie televisiva “Daydreamer – Le ali del sogno” andrà in onda dal 10 giugno su Canale5 per sostituire “Uomini e Donne“, attualmente in pausa estiva. Sulla vita privata di Ali Yagci non ci sono molte informazioni, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere single. L’attore però si è sempre mostrato abbastanza restio a rilasciare dichiarazioni riguardo la sua vita privata e le sue relazioni. Su Instagram Ali vanta un seguito di 1 milione di followers.

