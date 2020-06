Alberto Matano, tensione in studio con Lorella Cuccarini: ecco cos’è successo

Atmosfera decisamente tesa a La vita in diretta: Alberto Matano, in rotta con Lorella Cuccarini, si è improvvisamente sottratto all’inquadratura…

Anteprima decisamente sui generis, quella de La vita in diretta di oggi, venerdì 26 giugno 2020. A ormai poche ore dall’ultima puntata del programma in rete non si fa che parlare dello sfogo di Lorella Cuccarini contro un collega definito “maschilista”. Trattasi di Alberto Matano? Diversi indizi suggeriscono una risposta affermativa.

Innanzitutto, la reazione della giornalista del TG1 Emma D’Aquino, che sui social ha attaccato Lorella Cuccarini lasciando intendere che il collega in questione sia proprio Alberto Matano, da lei difeso a spada tratta. Inoltre, al termine dell’anteprima della puntata di oggi, andata in onda alle 16.25 circa, lo stesso Matano è uscito velocemente dall’inquadratura, lasciando Cuccarini da sola al centro dello studio, come a voler prendere le distanze dalla collega. Poi l’inizio vero e proprio della trasmissione, assai meno “caloroso” del solito…

La reazione di Alberto Matano

Nella puntata odierna de La vita in diretta Lorella Cuccarini e Alberto Matano, reduci dalle polemiche delle scorse ore, hanno interagito molto meno del solito, lanciando subito il primo collegamento, come a volersi trarre d’impaccio il prima possibile…

E l’annuncio dell’edizione estiva condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu, visto che da lunedì Lorella Cuccarini e Alberto Matano andranno in ferie, è sembrato avere per entrambi i conduttori un effetto simile a un respiro di sollievo…

