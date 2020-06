Al Bano in concerto al Policlinico di Bari: omaggio agli eroi dell’emergenza

Al Bano terrà un concerto al Policlinico di Bari il prossimo 3 luglio: per l’occasione il sindaco gli offrirà l’orchestra sinfonica della città pugliese.

Nei mesi in cui l’Italia intera era messa in ginocchio dalla Pandemia di Coronavirus, medici, infermieri e operatori sanitari non hanno mai smesso di mettere a rischio la propria incolumità per salvare quante più vite possibile. Il ringraziamento che possiamo tributare a questi esemplari professionisti non può mai essere sufficiente, poiché non vi è dono più grande del vedere un parente o un amico tornare a casa dopo che ha rischiato la vita.

Leggi anche ->Al Bano, ammissione amara: “La felicità sembra irraggiungibile…”

Nei giorni di massima paura e difficoltà, gli italiani hanno tributato applausi e cori dai balconi per questi meravigliosi professionisti. In molti, quando i giornalisti li intervistavano, rifiutavano il titolo di eroi poiché, dicevano, quello di salvare vite è il loro mestiere e sarebbe stato assurdo se avessero tirato i remi in barca. Tuttavia è impossibile non riconoscere a questi umili salvatori il merito per un’epidemia che grazie a loro ha avuto un esito meno gravoso di quello che si temeva all’inizio.

Leggi anche ->Al Bano dopo la rabbia perdona Romina, le parole dette in pubblico

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano in concerto al Policlinico di Bari per omaggiare gli eroi dell’emergenza

Qualche giorno fa il governo ha voluto premiare i protagonisti delle varie task force nazionali anti covid, un bel gesto che ufficializza il riconoscimento di tutti gli italiani nei loro confronti. A Bari i medici e gli infermieri hanno avuto, oltre agli altri, un fan speciale che in piena emergenza si è recato all’esterno dell’hotel Covid per tributare loro una canzone. Stiamo parlando ovviamente di Al Bano. Il cantante pugliese ha ripetuto in più di un’occasione la propria riconoscenza agli operatori sanitari e il prossimo 3 luglio li omaggerà nuovamente.

L’artista di Cellino San Marco, infatti, si esibirà in un mini concerto al Policlinico di Bari. L’iniziativa è stata concordata con il sindaco e con la Fondazione ‘L’Isola che non c’è’. Proprio da una nota dell’associazione apprendiamo: “L’evento, che rispetterà la normativa anti-Covid, vedrà il coinvolgimento della mini band diretta dal maestro Alterisio Paoletti e la straordinaria partecipazione della ‘Orchesta sinfonica della città Metropolitana di Bari’ messa a disposizione del sindaco di Bari Antonio Decaro”.