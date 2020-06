Agguato a Glasgow, tre morti: ucciso l’assalitore, allerta massima – VIDEO

Allerta massima nel centro di Glasgow, in seguito a un agguato che ha causato tre morti: ucciso l’assalitore, parla Boris Johnson.

Un ufficiale di polizia è stato accoltellato nel centro di Glasgow, con l’allarme che è scattato al centro della più grande città della Scozia. I primi report parlano di tre persone che sono tragicamente morte nell’incidente e sostengono che la polizia ha sparato a un sospettato.

La polizia ha affermato che l’agguato è stato contenuto e che non esiste alcun pericolo per la popolazione. La reporter della BBC Catriona Renton era sulla scena del crimine e ha twittato: “Da quanto ho appreso, ci sono tre morti in una tromba delle scale dell’hotel. Sono stati pugnalati. La polizia ha sparato a un sospetto”.

Non è noto se il sospettato sia tra i morti. La Federazione Scozzese di Polizia ha affermato di “essere a conoscenza di segnalazioni di un agente di polizia accoltellato”. In questo momento, il poliziotto sarebbe stato curato e non sono note le sue condizioni. “Siamo a conoscenza di notizie secondo cui un agente di polizia è stato accoltellato in un incidente nel centro di Glasgow”, si legge nel tweet.

Prosegue il tweet: “I nostri funzionari sono presenti per fornire tutto il supporto necessario”. Quindi c’è la richiesta da parte delle forze dell’ordine di non uscire di casa e di fare in modo che possano intervenire senza difficoltà. Il tweet si chiude così: “Ulteriori aggiornamenti saranno forniti quando saremo in grado di farlo”. Da quanto si apprende, da qualche minuto la situazione è tornata sotto controllo. Arriva intanto il cordoglio di Boris Johnson: “Profondamente rattristato dal terribile agguato di Glasgow, i miei pensieri sono con tutte le vittime e le loro famiglie. Grazie ai nostri coraggiosi servizi di emergenza che stanno rispondendo”.

