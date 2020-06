Achraf Hakimi: chi è il possibile acquisto dell’Inter, carriera e curiosità

Chi è Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund e possibile acquisto dell’Inter, squadra a cui segnò una doppietta: carriera e curiosità.

I tifosi dell’Inter di lui hanno un brutto ricordo: Achraf Hakimi Mouh, terzino del Borussia Dortmund, è l’autore della doppietta decisiva che nella stagione 2019-2020 ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League.

Ora a quanto pare il laterale marocchino che gioca in Bundesliga è un giocatore nerazzurro: la prossima stagione, infatti, quello che viene considerato uno dei migliori terzini destri d’Europa arriverà all’Inter.

Chi è Achraf Hakimi, possibile acquisto dell’Inter

Dopo la rivelazione di Gianluca Di Marzio, emergono infatti diversi dettagli che sembrano fugare i dubbi sul passaggio in nerazzurro del terzino, che è attualmente tesserato col Real Madrid e gioca in prestito al Borussia Dortmund. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Hakimi nel 2016 viene inserito dall’allenatore Santiago Solari nella rosa del Real M. Castilla militante in Segunda División B. Esordisce ad agosto e un mese dopo realizza la sua prima rete e unica con la squadra.

Nel corso della stagione 2016-2017, viene inserito dal Real Madrid in prima squadra e il primo ottobre 2017, alla sua seconda stagione, fa il suo esordio da titolare contro l’Espanyol. Il 17 ottobre successivo disputa la sua prima partita di Champions League. La prima rete con il Real arriva il 9 dicembre contro il Siviglia. 17 presenze e 2 reti messe a segno nella sua stagione d’esordio e nell’estate 2018 arriva il trasferimento in prestito al Borussia Dortmund. All’esordio coi tedeschi contro il Norimberga va subito a segno. Si rivela decisivo nel girone eliminatorio dell’ultima Champions: doppietta allo Slavia Praga, poi quella all’Inter. Il 26 giugno 2020 emerge la notizia del trasferimento per 40 milioni di euro proprio all’Inter, notizia non confermata dalla società nerazzurra.