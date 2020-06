Uomo ucciso da treno | la tragedia all’improvviso nel Varesotto

Tragedia di mattina con un uomo ucciso da un treno in transito. Succede tutto all’improvviso e c’è il tremendo sospetto.

Un uomo ucciso da un treno a Sesto Calende, in provincia di Varese. La tratta interessata è quella che collega il capoluogo della Lombardia a Domodossola. Nella mattinata di giovedì 25 giugno, la normale circolazione ferroviaria ha subito un brusco ed improvviso stop, con tutti i disagi del caso per i pendolari.

La causa è da ricercare nell’incidente che ha visto un uomo ucciso da un treno di passaggio. Il tutto ha avuto luogo intorno alle ore 08:30, come confermato dalla Azienda regionale di emergenza urgenza. Subito sono intervenute una ambulanza e gli agenti della Polfer, i quali stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Come siano andate le cose non appare molto chiaro. Assieme alla Polizia Ferroviaria stanno lavorando anche i carabinieri ed i Vigili del Fuoco tutti di stanza a Varese.

Uomo ucciso da treno, sempre più probabile l’ipotesi del suicidio

Gli accertamenti del caso hanno causato giocoforza la necessaria sospensione di quella che è la consueta circolazione dei treni su quella tratta. Il treno che ha investito l’uomo era un convoglio merci proveniente dalla Francia e diretto a Busto Arsizio, che trasportava un grosso quantitativo di automobili. Gli inquirenti ritengono che questo incidente non sia in realtà tale, e che tutto sia da ascrivere ad una volontà della persona morta di uccidersi. Proposito andato purtroppo a buon fine. Per quanto riguarda i ritardi subiti dagli altri convogli, i pendolari hanno potuto usufruire di servizi alternativi.

